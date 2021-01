Eu sua trajetória política, o ex-vereador Eduardo Fortes (hoje DEM) chegou a ser diplomado como segundo suplente de deputado federal pelo PSDB, assim como aconteceu com o seu aliado Gutierres Torquato (hoje DEM) na mesma agremiação. Depois das derrotas do seu grupo nas eleições suplementares, na eleição majoritária de 2018 com Carlos Amastha (PSB) para o governador Mauro Carlesse (DEM) e na eleição a prefeitura de Gurupi para a candidata Josi Nunes (PROS), o seu grupo tentará conquistar novo espaço na política tocantinense pode ser o nome que poderá ocupar o espaço de Gutierres Torquato após as últimas derrotas.

por Wesley Silas

Nos últimos meses Eduardo Fortes tem investido em políticas assistencialistas com distribuição de verduras por meio de hortas comunitárias, sopão e cestas básicas para comunidade carente de Gurupi.

São ações que o credenciou para desistir da reeleição a vereador para disputar a prefeitura de Gurupi como vice-prefeito de Gutierres Torquato, apoiado pelo ex-prefeito Laurez Moreira (PSDB) e o resultado da última eleição poderá desenhar outro cenário em que Fortes poderá engolir [ser o protagonista] do grupo no lugar de Gutierres Torquato.

“Gurupi precisa de deputados estaduais e federal temos condições de eleger dois estadual e um federal”, disse Eduardo Fortes. Ao ser questionado se ele terá apoio de Gutierres Torquato, Eduardo disse que não sabe “quais as pretensões dele”.

Sobre o futuro partidário dele após trocar o PSDB pelo DEM, comandado no Estado pela deputada federal Dorinha Seabra, Eduardo disse que no futuro irá definir qual o partido ele irá seguir.

“Tá cedo ainda vamos analisar as colocações para poder definir o partido”, considerou.

União com Laurez

Após ter recebido apoio do grupo do ex-prefeito Laurez na campanha a deputada federal em 2018 e ter sido vice de Gutierres Torquato em 2020 ele disse que vai depender da formação dos grupos em 2022.

“Vai depender das conjecturas políticas futura, mas temos grande admiração pelo Laurez. Não sei ainda qual a pretensão do Laurez, mas temos grande respeito e admiração por ele, pois foi melhor prefeito de Gurupi até hoje”, avaliou.