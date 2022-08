Share on Twitter

por Redação

O governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), reafirmou nesta sexta-feira, 5, que fará uma campanha “alegre e propositiva”. A declaração foi dada em discurso na convenção realizada no Parque do Povo, em Palmas, que confirmou seu nome à reeleição.

“Vamos juntos, fazer uma campanha propositiva, de amor, união e propostas, sem uma palavra minha contra adversários. Com o apoio de todos vocês, os tocantinenses voltarão a ter auto-estima”, garantiu.

A convenção confirmou também o ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira (PDT) candidato a vice-governador e a deputada federal, Professora Dorinha (UB) para o Senado.

Em seu discurso, Laurez destacou que Wanderlei conhece as necessidades de todas as regiões do Estado. “Na condição de filhos dessa terra, vamos transformar esse Estado. Você é o homem certo para isso”.

Já a deputada e candidata ao Senado Professora Dorinha enfatizou os investimentos feitos pelo Governo em todo o Tocantins. “São ações de infraestrutura, na saúde, no cuidado com as nossas estradas. Juntos, governador, vamos fazer a diferença nesse Estado”.

Cinthia

Durante a convenção, a chapa de Wanderlei recebeu também o apoio da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, presidente estadual do PSDB, e presidente da federação PSDB/Cidadania.

Representatividade

O evento reuniu inúmeros deputados estaduais e prefeitos, centenas de vereadores e lideranças de todo o Estado.