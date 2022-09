Share on Twitter

“Nós planejamos uma cidade. Fizemos tudo com muito respeito e seriedade. É isso que falta no Tocantins. O planejamento que vou realizar é para fazer do nosso Estado a potência na economia, educação, saúde e mais. É só comparar cada candidato. Eu sei como fazer”, ressaltou o candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) em comício na noite desta sexta-feira, 23 de setembro, diante de milhares de pessoas em Araguaína.

Centenas de apoiadores de cidades vizinhas também prestigiaram o evento. No seu discurso, Ronaldo Dimas destacou a parceria com a Câmara de vereadores durante sua gestão para implantar os projetos que transformaram a cidade. “O Terciliano foi um dos grandes responsáveis por projetos que ajudaram a mudar a vida da nossa gente. É de pessoas como ele que precisamos na Assembleia Legislativa”, respaldou o candidato a governador.

Já Terciliano Gomes, apoiador dos mototaxistas, foi responsável por lutar por melhorias na reestruturação da classe, além de outros projetos em parceria com a gestão Dimas. “Eu escolhi caminhar ao lado de Ronaldo Dimas. Não há outro nome para ajustar este Estado. Fui parceiro e continuo sendo da gestão porque vi de perto o que uma gestão eficiente pode fazer pela vida das pessoas”, falou o candidato a deputado estadual.