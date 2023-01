Por Wesley Silas

Enquanto os eleitores começam a esvaziar suas mentes das eleições de 2022, em silêncio, começaram as articulações políticas para a disputa da Prefeitura de Gurupi às eleições de 2024. Entre os principais nomes, a novidade é do empresário e dono do Shopping Araguaia, Ataídes Oliveira (PROS) – aliado do ex-vereador Walter Júnior. Ataídes conseguiu a simpatia do gurupienses após mudar o cartão postal de Gurupi na entrada sul com investimentos milionários, “sem um centavo de dinheiro público” com a construção do primeiro shopping Center da região sul e sudeste do Tocantins e um condomínio de luxo, melhorando a autoestima dos gurupienses.

Outro nome é o do médico Dr. Maurício Nauar (PSB), esposo da vereadora Marilis Fernandes, e, assim como o deputado Gutierres Torquato, ele é considerado nome de confiança do vice-governador Laurez Moreira (PSB) na disputa do cargo de prefeito. Por outro lado, apesar do compromisso de palanque para serem os representantes da região sul do Tocantins na Assembleia Legislativa, muitos acreditam que os deputados Eduardo Fortes (PSD) e Gutierres Torquato (PSB) faz parte dos prefeituráveis cotados para a disputa com a prefeita Josi Nunes, numa provável e difícil disputa após ela ter conseguido musculatura ao iniciar obras importantes como a via Mutuca que dará acesso aos moradores da parte Oeste (margem direita da BR-153, sentido norte sul) com a parte Leste, ligando ao Centro da cidade e terá em 2023 orçamento milionário para recuperação asfáltica em CBUQ, drenagens de águas pluviais, escola modelo de Tempo Integral…

Reaproximação de Josi com Laurez

Para quem olha a política, como ela é, aliada aos interesses eleitorais e desenvolvimento regional, a aproximação da prefeita Josi Nunes com o grupos Stival, via deputado estadual eleito Eduardo Fortes e, até mesmo, com o vice-governador Laurez Moreira, até então inesperado; reaproximação considerada como uma atitude madura de inteligência, levando em conta as eleições municipais e 2014 e no futuro a importância da união de forças de líderes da região sul que terá Gurupi como alicerce para as eleições de 2016, quando o vice-governador Laurez Moreira poderá assumir o governo para que Wanderlei possa pavimentar sua candidatura ao senado federal. Neste sentido, Josi e Laurez, juntos, se fortalecem na construção de um discurso leve que os eleitores da região sul terão facilidade de entender, porém, neste jogo político há os interesses do senador Irajá Abreu (PSD), principal opositor do governador Wanderlei Barbosa, em participar do governo da prefeita Josi Nunes com emendas e convênios federais milionários, desde que a prefeita abra espaço para Irajá indicar um secretário, deixando a prefeita Josi Nunes numa sinuca de bico…

Nesta arquitetura do tabuleiro político, o eleitor gurupiense poderá ser surpreendido com o retorno de alianças pretéritas como aconteceu na disputa quando estavam no mesmo palanque Walter Júnior, Gleydson Nato, após romper com a prefeita Josi Nunes, e o ex-senador Ataídes. Este último sempre presente nos eventos que acontecem em Gurupi, podendo ser o candidato que a classe empresarial sonha para Gurupi, depois das disputas acirradíssimas que envolveram os empresários Emerson Fonseca (in memorian) e Jaime Xavier.

Incertezas…

Especula-se também nos bastidores o futuro político dos candidatos a deputado federal nas eleições de 2022, o defensor público Kita Maciel (PODE) – o melhor votado em Gurupi com 7,93 votos e o segundo melhor votado pelos gurupienses, vereador Rodrigo Maciel – o segundo melhor votado em Gurupi com 6.174 votos.

Grupo do Feitosa fortalecido

O Deputado federal, o mais bem votado entre os eleitos (2.436 votos) em Gurupi, Felipe Martins (PL) e tem como principal articulador na Capital da Amizade, o ex-vereador Raimundo Feitosa, hoje na base da prefeita Josi Nunes. O deputado Eli Borges (PL) não conseguiu manter a hegemonia das últimas eleições como o eleito mais forte em Gurupi devido ao empenho da família do pastor João Feitosa (in memorian). Sem o apoio dos Feitosas e de líderes como o vereador Ivanilson Martinho, nas últimas eleições Elei ocupou a quinta posição entre os eleitos, atrás de Alexandre Guimarães (2.276 votos), Toinho Andrade (2.266 votos) e Carlos Gaguim (2.204 votos).

Apesar de ter sido eleito na chapa opositora ao governador Wanderlei os deputados Felipe Martins e Eli Borges) caminham para apoiar o governador no Congresso Nacional que terá a professora Dorinha Seabra (UB), aliada de Josi Nunes e do Palácio Araguaia, como o principal nome para liderar a bancada tocantinense.