por Wesley Silas

Além destes nomes também pediu exoneração o Secretário Chefe de Gabinete do Governador, Sebastião Albuquerque Cordeiro, considerado um entrave para execução do programa Tocantins em frente que prevê investimentos em várias áreas no valor de mais de R$ 2,9 bilhões

Entre as obras do programa Tocantins em Frente estão obras em andamento como a construção da ponte de Porto Nacional, a construção da TO-356 que liga Gurupi a Brejinho de Nazaré, além da pavimentação da TO-255, entre Lagoa da Confusão e a localidade de Barreira da Cruz, região sudoeste do Estado, entre outras.

O programa Tocantins em Frente visa o fortalecimento da economia e a geração de empregos para a população nos 139 municípios e prevê aporte financeiro de, no mínimo, R$ 3 milhões por município e contém cinco pilares: infraestrutura logística; melhoria do ambiente de negócios; investimento social; agronegócio, produção e serviços; e atração de investimentos privados.

Um dos fortes braços está na infraestrutura com obras destinadas à pavimentação ou recuperação de pavimento urbano. Na pasta da Educação e Esporte aparece o programa Mais Jovens com a seleção, capacitação, contratação e qualificação de quatro mil jovens trabalhadores de 16 a 21 anos, para desempenharem atividades laborais nos órgãos que compõem a administração pública direta e indireta do Estado do Tocantins. Este mesmo programa destina recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep), na ordem de R$ 107 milhões, nos anos de 2021 e 2022. Além de R$ 2 milhões destinados à construção de praças, centros esportivos

Na pasta do Instituto da terra o programa visa beneficiar cerca de 85 mil propriedades, o que equivale a 30% do território tocantinense, aproximadamente 10 milhões de hectares em situação de legalização.