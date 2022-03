O governador Wanderlei Barbosa teria se recusado a receber cumprimentos do deputado estadual Olyntho Neto logo após a sua posse na Assembleia Legislativa que ocorreu na semana passada.

da redação

Em um vídeo mostra que o deputado Olyntho ficou com a mão estendida no ar, o governador olhou bem para ele e se virou para outra pessoa. O parlamentar se aliou ao governador interino, votou favorável no primeiro turno ao impeachment do ex-governador Mauro Carlesse

Confira no vídeo o instante em que isso ocorreu.