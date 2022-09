Por Ascom Amastha

Durante caminhada na manhã deste sábado, 10, na cidade de Colinas do Tocantins, o candidato ao senado pelo PSB Carlos Amastha reforçou o seu compromisso em zerar o déficit habitacional do Tocantins.

Amastha percorreu as ruas e comércio da cidade acompanhado do ex-prefeito Adriano, do candidato a deputado estadual e atual vice-prefeito Francisco do Cacau, e do candidato a vice-governador Freire Júnior.

Em Palmas, Amastha é reconhecido como um dos gestores que mais fez moradias populares.

“Fizemos uma política habitacional moderna. Não entregamos apenas as moradias, mas a infraestrutura ao redor, o asfalto, a praça, a calçada, o paisagismo. Tudo isso para que as pessoas vivam com mais dignidade e qualidade de vida. E é isso que quero fazer por todo o Tocantins. No que depender de mim, o déficit habitacional do Tocantins está com os dias contados. E eu sei que em oito anos dá pra fazer e eu vou fazer”, destaca Amastha.

Ana Patricia Mendes é uma das milhares de mães de família que foram beneficiadas com moradia na gestão Amastha. “Tinha uns 15 anos que eu estava no cadastro da Prefeitura, esperando uma casa para poder criar meus filhos num cantinho só nosso e nunca saía. Já tinha até desistido, mas aí quando o Amastha foi prefeito, logo as coisas andaram e o sonho se tornou realidade. Hoje moro no meu apartamento e vivo com mais dignidade”, ressalta Ana Patrícia que é moradora do Residencial North I, na 604 Norte.

Unidades entregues

Em parceria com o Governo Federal, a Prefeitura de Palmas durante a gestão Amastha viabilizou o andamento da construção e entrega de 40 casas no Residencial Buriti, em Buritirana; e mais 660 apartamentos, sendo 300 no Residencial Lago Sul I e 360 no setor Janaína, distribuídos nos residenciais Javaé, Karajá e Krahô, com 120 unidades cada.

A gestão Amastha ainda deixou encaminhado o processo de construção de milhares de moradias, entre elas: Palmas Vertical Residence North I e II, com 512 apartamentos, entregues em maio de 2018; Residencial Parque da Praia, 160 unidades entregues em 2018; Residencial Leblon, 128 apartamentos entregues em 2019; Residencial Barra da Tijuca, 120 apartamentos entregues em 2019; Residencial Recanto das Araras I e II, com mil casas, entregues em 2020; Jardim Vitória I, 500 unidades entregues em 2020; Jardim Vitória II, 500 casas entregues em 2021; e Residencial Santo Amaro, com 240 apartamentos entregues em 2021.