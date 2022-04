por Wesley Silas

Nascido e criado em Santa Filomena – Piauí, Soró e filho da família humilde do vaqueiro Manoel e dona Olindina que criou seus 10 filhos com suor e com a renda da venda de bolos após perder o seu pai no ano de 1982, considerado como o seu exemplo de vida de homem de caráter e trabalhador.

“Cuidei de meu pai até seus últimos instantes. Meu velho era meu grude, meu companheiro, meu herói e amigo. Com a sua partida, eu e minha mãe viemos para Gurupi e nesta cidade me apaixonei pelo esporte. Fui maratonista por 13 anos e o primeiro atleta a representar o Estado do Tocantins na Corrida Internacional de São Silvestre. Participei de vários campeonatos e durante esse percurso”, lembra Soró sobre sua vinda para Gurupi onde despertou sua paixão pelo esporte e sua aproximação, amizade e lealdade com a família Siqueira Campos, com quem ele tem uma sobrinha casada com o deputado Eduardo Siqueira Campos.

“Em 1996 fui eleito vereador, fiscalizando e denunciando as diversas irregularidades que ocorriam no executivo daquela gestão. Em 2000 fui reeleito. Após dois mandatos no legislativo, continuei trabalhando em prol de nossa cidade e de tanta gente humilde e carente. Minha vida é servir ao próximo, procurando fazer o que Deus requer de mim”.

Apegado a sua mãe (in memorian), Soró sempre faz questão do aprendizado que ele teve como ela até sua partida no ano de 2001.

“Sou um homem sem bens financeiros, mas muito abençoado, pai de quatro grandes tesouros, Juliana (in memoriam), Cecília, Davi e Sergio Manoel. Por eles, por desejar o melhor para as criança, jovens e velhos de Gurupi, por ter contribuído e na certeza de que muito ainda poderei fazer por nossa gente, é que volto a pleitear uma vaga como pré-candidato a deputado Estadual”, disse.

Para Laurez, a integração do ex-vereador ao partido irá fortalecer ainda mais o seu projeto para o Tocantins.

“O Soró tem uma bela história em nosso Estado, principalmente em defesa do esporte e de todas as áreas sociais, que são importantes para o povo tocantinense. Tenho certeza de que será um grande representante na Assembleia Legislativa do nosso Estado”, destacou Laurez.

Sobre Soró

Sergio Vieira Marques (Soró) foi duas vezes eleito vereador em Gurupi, disputou duas eleições para deputado estadual, nas quais ficou como suplente. Além disso, também já atuou como assessor de Eduardo Siqueira Campos em seus mandatos de deputado estadual e federal, prefeito de Palmas e senador; foi diretor da TV Jovem Gurupi; secretário de Juventude e Esportes e Chefe de Gabinete da Prefeitura de Gurupi.