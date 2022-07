Na agenda desta última quarta-feira (13) o pré-candidato a deputado federal, Alexandre Guimarães, recebeu o apoio de vários líderes políticos em várias cidades do norte do estado. Ex-prefeitos e vereadores anunciaram apoio ao pré-candidato.

da redação

Alexandre começou o dia recebendo lideranças de Araguaína, em seguida, ele esteve em Muricilândia recebendo apoios da cidade e de municípios próximos como Santa Fé do Araguaia. O pré-candidato destacou a renovação política com muito trabalho para alcançar o objetivo.

“Já o almoço foi em Nazaré, na casa da minha amiga e sempre Prefeita Elvira, onde me reuni com vereadores e líderes que abraçam nossa caminhada rumo ao congresso nacional. Já em Santa Terezinha do Tocantins, estive com vereadores e minha amiga ex-prefeita Itelma, onde construímos um sólido grupo na cidade. Ainda passamos por Angico, e Wanderlandia. Encerramos nossa agenda em Babaçulândia na casa do Irmão Wilson Costa com um grande reunião com líderes da cidade”, destacou.