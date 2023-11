No encerramento da Caravana Federativa, ministro Padilha afirma que o Tocantins pode contar com o governo Lula

da redação

Representando o Governo do Tocantins, o vice-governador, Laurez Moreira, participou na tarde desta sexta-feira, 10, juntamente com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, do encerramento da 4º edição da Caravana Federativa, realizada no Colégio Militar Senador Antônio Luiz Maya, em Palmas. Durante os dois dias de evento, foram registrados 1.950 atendimentos e mais de 2 mil inscrições com a participação de mais de 100 prefeitos.

O vice-governador Laurez Moreira agradeceu a presença do ministro Alexandre de Padilha e parabenizou os prefeitos pelo engajamento em participar do evento que possibilitou a resolução de pendências entre União, com Estado e municípios. “Estamos muito felizes em receber o nosso ministro Alexandre Padilha, ter essa ação do Governo Federal com os ministérios para ouvir os nossos prefeitos possibilitando sanar demandas municipais e estaduais é de extrema importância para o nosso Estado. Mais de 100 prefeitos estiveram presentes durante essa ação, em busca de melhorias para o seu município. Parabéns a todos os gestores presentes. Podemos dizer que foi um grande sucesso, isso porque o nosso governador Wanderlei Barbosa, que é um municipalista, sempre busca promover ações que beneficiem os municípios. Nós queremos transformar o Tocantins em um grande polo e exemplo de desenvolvimento para todo País. O ministro Alexandre pode contar com o estado do Tocantins, vamos juntos construir um Brasil que nós todos sonhamos”, expressou Laurez Moreira.

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Alexandre Padilha, enfatizou o sucesso do evento sendo a maior edição em relação a proporção de prefeitos e prefeitas participantes, ainda na ocasião o ministro agradeceu ao Governo do Tocantins pelo envolvimento e mobilização. “Nós estamos na 4º caravana federativa, mas esta já é a maior de todas, em relação à proporção de prefeitos e prefeitas participantes no evento. Quero parabenizar o governador Wanderlei Barbosa, o vice-governador, Laurez Moreira e toda a equipe do Governo do Tocantins pela mobilização, envolvimento e o excelente trabalho realizado durante esses dois dias de evento. Estou muito feliz em estar hoje no Tocantins, trazendo esse projeto que tem como principal objetivo aproximar o Governo Federal dos estados e municípios. A Caravana Federativa foi criada para facilitar a adesão das prefeituras aos programas sociais atualmente disponíveis, como o Minha Casa, Minha Vida e o Bolsa Família, entre outros, além de dar esse auxílio aos prefeitos em resolver as principais demandas da sua cidade. O presidente Lula pediu para repassar que vocês podem contar com o Governo Federal, estamos de portas abertas, nosso Governo é um Governo para todos e pelo povo”, destacou o ministro Alexandre Padilha.

A ação é promovida pelo Ministério das Relações Institucionais da Presidência da República, que percorre as unidades federativas para receber as demandas dos estados e municípios de todo o país. Ao todo, mais de 30 ministérios participam das atividades, junto com entidades como Caixa Econômica Federal, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que auxilia as prefeituras a resolver eventuais entraves, ampliando o acesso aos principais programas disponibilizados pelo Governo Federal. Nesta atividade itinerante da Caravana foram realizados painéis e oficinas. Já o atendimento técnico é feito por representantes de ministérios, entidades públicas, instituições financeiras e de desenvolvimento, como também pelo governo do Tocantins.