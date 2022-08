Por Redação

Ao lado do governador Wanderlei Barbosa, Dorinha destacou a importância do turismo religioso como fonte de geração de renda e emprego para a população. “Somente em 2019, o Turismo Religioso movimentou cerca de R$ 20 bilhões no Brasil. O Tocantins pode fomentar o setor, melhorando a infraestrutura dos destinos turísticos religiosos do Estado, atraindo cada vez mais pessoas, incentivando a geração de renda para o pequeno comerciante, o setor hoteleiro, de artesanato, de alimentação e toda a rede turística, estimulando a economia do Estado. O governador Wanderlei também pensa da mesma forma. Comigo no Senado, vamos trabalhar juntos para promover ações que incentivem a economia e a geração de emprego e renda para o povo do Tocantins”, afirmou Dorinha.

Segundo dados do Ministério do Turismo, somente em 2019 o país recebeu mais de 30 mil estrangeiros que vieram visitar as mais de 200 atrações voltadas à fé existentes no país.

O Turismo é um dos pilares de trabalho do Plano de Ação Parlamentar que Dorinha elabora para a execução do mandato no Senado.