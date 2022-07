Por Redação

Desde sua chegada à região do Bico do a Papagaio na manhã desta sexta-feira, 22, a pergunta que o ex-governador Mauro Carlesse mais respondeu foi sobre os desafios para implantação do curso de Medicina pela Universidade do Tocantins, Unitins, que passou a funcionar no início do segundo semestre de 2021.

“É um dos meus maiores orgulhos. Quando decidimos implantar o curso de Medicina foram muitos desafios, enfrentamos até os que foram contra, mas hoje estamos vendo que valeu a pena, pois o curso está funcionando e já está trazendo reflexos positivos para a população“, disse Carlesse.

Além do curso de Medicina, público e gratuito, implantado na gestão Carlesse à frente do Governo do Tocantins, o ex-governador e hoje pré-candidato ao Senado pelo Agir, também relembrou a implantação de 10 leitos de UTI COVID no Hospital de Augustinopolis, que agora podem ser utilizados como UTIS convencionais. “Essa era uma reivindicação antiga da população do Bico que nós conseguimos realizar. Toda a estrutura para atender os pacientes de COVID foi implantada nos nossos hospitais estaduais. Não fizemos hospitais de renda. Justamente para que após a pandemia essa estrutura ficasse para atender a população”, explicou Mauro Carlesse.

Araguatins

Em Araguatins, Mauro Carlesse relembrou o trabalho realizado para a retomada das obras da Escola de Tempo Integral em Araguatins e também em Palmas, Paraíso, Pedro Afonso e Araguaína. “São seis Escolas de Tempo Integral como essa que viabilizamos os recursos e retomamos as obras, com os recursos em caixa, para atender a população”, disse Carlesse.

Agir

Carlesse participará neste sábado, 23, às 19h, em Axixá, de um Aevebto do Agir 3, que receberá novos filiados e para formação de novas comissões executivas. O Agir Tocantins apresentará oficialmente à população do Bico do Papagaio, Mauro Carlesse como pré-candidato a Senador