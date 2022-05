O cientista político e pré-candidato a deputado federal, Gylwander Peres (PSD), esteve na noite deste sábado (29) participando da programação do aniversário de 25 anos de Talismã, no sul do estado.

Da redação

Aolado do prefeito Diogo Borges e do senador Irajá, presidente do PSD, o cientista lembrou do momento em que participou da criação da cidade quando era chefe de gabinete do deputado federal, Darci Coelho.

“Participei da implantação de Talismã quando o então deputado Darci Coelho representava a cidade e na época o prefeito Mosaniel Falcão juntamente comigo e toda nossa equipe de gabinete trabalhamos muito para a realização de obras no início da cidade”, disse.

Gylwander ainda destacou que está pregando o diálogo no grupo do governador Wanderlei Barbosa. “Queremos a união de todo grupo, como a senadora Kátia, nosso senador Irajá e demais líderes políticos para fortalecer ainda mais nossa base em prol do nosso governador Wanderlei”, finalizou.