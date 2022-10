Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

No áudio Eli desabafa ao afirmar que seu grupo de apoio não foi bem escolhido. “Todo mundo queria discutir planilha e perdemos tempo, enquanto os bons estavam sendo buscados. A derrota do meu filho me entristeceu a alma, não tenho condições de tocar Brasília sozinho e nem sei se vou querer esse mandato”, desabafou o deputado.

Ouça o áudio