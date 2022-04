Por Redação

Em meio aos acontecimentos políticos gerados pela janela partidária, o Partido Social Cristão (PSC) de Damaso conseguiu arrebanhar grandes nomes. Entre eles está Artur Ribeiro, líder da região sudeste do Tocantins. Ribeiro é de Natividade e assinou ficha de filiação na tarde desta quinta-feira, 31.

Para o deputado federal Osires Damaso, “a chegada de Artur é motivo de esperança para quem deseja ver bons nomes representando a população na Assembleia do Tocantins. É político direito e que tem grandes chances de ser eleito pelo Sudeste do estado”.

O nativitano de origem já disputou eleições na sua cidade natal. Foi presidente da Câmara Municipal e candidato a prefeito. Depois mudou-se para Palmas e assessora o ex-senador Ataídes de Oliveira, seu grande apoiador e incentivador na disputa de 2022. Pela primeira vez vai colocar o seu nome para disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (ALETO).

No momento de filiação, ao lado do deputado federal Damaso, Ribeiro disse que “uma eleição se ganha com trabalho prestado e principalmente com novas ideias e respeito aos cidadãos”. Também manifestou sua vontade de representar a região que considera estar “há muito tempo precisando de um deputado comprometido com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população”.

A expectativa é que nos próximos dias o PSC anuncie uma chapa competitiva e formada por bons nomes como o do deputado Júnior Geo e o do ex-prefeito de Porto Nacional, Otoniel Andrade.