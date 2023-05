Por Redação

Ao lado de lideranças da região Sul e de moradores do município de Natividade, o deputado estadual Eduardo Fortes participou neste domingo, 28, da tradicional Folia do Divino Espírito Santo, que percorreu as ruas da cidade. A festa que remonta a religiosidade e cultura tocantinense, foi marcada pela pela coroação do Imperador e participação da comunidade.

“É significativo para toda a comunidade local e para nós que somos de outras cidades o resgate da cultura e da tradição da folia, além do encontro de todos os presentes”, destacou o deputado ressaltando que Natividade é o berço histórico do Tocantins e que essa cultura deve ser respeitada.

Entre as lideranças que acompanharam Eduardo Fortes pelas ruas cidade, estava Cenourão, Ivanzinho, o ex-prefeito Tiquim, o ex-prefeito Zé Augusto e o atual prefeito da cidade Thiago Cerqueira.