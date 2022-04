Da redação

A senadora Kátia Abreu divulgou uma nota em que afirma que não tem nenhum motivo para vetar ou “puxar tapete” de nenhum membro do grupo do Governo. A nota foi feita após repercussão na imprensa envolvendo o nome dela e do deputado estadual, Eduardo Siqueira Campos. “Não tenho nenhum motivo para vetar ou “ puxar tapete” de nenhum membro do grupo do Governo. Nem meus poucos desafetos persigo ou a multidão de meus afetos não indiquei para o governo. Senador Eduardo Siqueira Campos tem obstinadamente tentado contribuir com o nosso grupo político”.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

“ Tenho dito ao longo dos anos que não uso a imprensa pra fazer política.

Principalmente às vésperas das eleições um determinado veículo passa a existir para disseminar o ódio, causar intrigas e provocar desunião.

Este estilo já está ultrapassado mas alguns ainda insistem em continuar.

Nem se preocupam com os crimes aprovados no Congresso contra FakeNews.

Quais os motivos reais que eu teria para tratá-lo como inimigo? Não concorremos sequer para o mesmo espaço político.

Todos conhecem minha forma tradicional e previsível de agir: falando sempre a verdade e sendo transparente. E assim seguirei a vida. Quanto ao tal veículo nos encontraremos nos tribunais.”

Senadora Katia