Share on Twitter

Share on Facebook

O governador interino, Wanderlei Barbosa ( sem partido) concedeu uma entrevista coletiva no saguão do Palácio Araguaia em que ele garantiu que não irá tomar nenhuma medida drástica em sua gestão e que continuará seguindo o perfil de governo municipalista do governador afastado, Mauro Carlesse (PSL).

Por Wesley Silas

Na entrevista, Vanderlei Barbosa destacou a valorização dos servidores públicos e que continuará com as ações governamentais.

O governador interino disse ainda que é diferente na maneira de pensar do governador Carlesse, mas haverá convergência de forma respeitosa.