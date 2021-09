Share on Twitter

por Wesley Silas

Protegida pelo presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, conhecido como ACM Neto, a deputada federal professora Dorinha Seabra disse ao Portal Atitude que ainda é cedo para debater a fusão do DEM com o PSL.

“O processo partidário ainda em debate. Não foi aprovado nada na nacional”, resumiu.

Caso aconteça a fusão, informações de bastidores, apontam que neto do falecido Antônio Carlos Magalhães (ACM), o ACM Neto, poderá deixar o posto para se tornar secretário geral da união entre as legendas e o presidente nacional do PSL, Luciano Bivar, deverá presidir a nova legenda que será composta por quase 90 deputados e será titular da maior fatia dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022.

Conforme informações do jornalista Raul Monteiro, do site Política Livre, a sigla terá em 2022 três pré-candidatos à Presidência da República, sendo eles, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o apresentador de televisão José Luiz Datena, que trocou o MDB pelo PSL.