O deputado federal Vicentinho Júnior (PL) afirmou por meio de nota disse não “querer entrar na narrativa de partidos de esquerda e de parte da imprensa nacional, que busca marginalizar a relação entre o Governo Federal e o Congresso Nacional em prol dos municípios brasileiros”, do qual ele faz parte.

Conforme matéria veiculada no jornal Estadão e repercutida no Portal Atitude, nesta terça-feira, 29, Vicentinho Júnior (PL) teria colocado R$ 20 milhões nos municípios de Jussara e São Gabriel, ambas na Bahia, e para Parambu, no Ceará. A denúncia faz parte do Orçamento Secreto envolvendo negociações por whatsapp em troca de apoio político ao programa Calha Norte.

“Ocupo a função de vice-líder de bloco de centro, em que o PL eventualmente está inserido. Desta forma, na ausência do Líder, por várias vezes participei de reuniões no Colégio de líderes para tratar das pautas futuras, orientei votações no Plenário da Câmara e fiz gestões políticas em favor da bancada do meu Partido ou dos blocos no qual o PL fez parte”, explicou o parlamentar.

No parágrafo seguinte da nota ele ressaltou que atuou como relator Setorial da Agricultura para o orçamento de 2019/20. Participou de debates referentes às gestões de destinações orçamentárias a serem contempladas naquele momento.

“Por fim, afirmo que não fiz e não faço nada ilegal ou imoral no exercício do mandato. Reafirmo o compromisso em trabalhar pelos municípios tocantinenses e quando solicitado à função de vice-líder continuarei a exercer as atividades do mandato e cargos aos quais forem confiados”, arrematou o parlamentar.

Confira (clique) e leia a íntegra da nota.