Por Redação

Wanderlei Barbosa agradeceu o voto de confiança dos tocantinenses. “Não demos atenção para aquilo que falaram de nós. Fizemos uma campanha propositiva, mostrando o que iremos fazer por mais quatros anos, lutando pela nossa gente. Muito obrigado, Tocantins. Tem dia especial e tem hoje, o dia em que minha terra reconheceu o trabalho de uma gestão de 10 meses e confiou ao meu governo dar continuidade ao projeto de desenvolvimento do nosso estado. O Tocantins venceu, o povo venceu. Que esses quatro anos sejam repletos de esperança, trabalho e vidas transformadas”, declarou.

O vice-governador, Laurez Moreira, comemorou a vitória com uma carreata de agradecimento pelas ruas de Gurupi.

“Estou muito feliz, graças a Deus e ao povo tocantinense tivemos uma grande vitória. Gratidão a todas as pessoas que acreditaram em nós e por tudo que fizeram por nós. Vamos em frente, peço a Deus que continue iluminando o nosso caminho, para que possamos fazer o melhor governo do estado do Tocantins, esse é o meu sonho”, declarou Laurez.

Senado

A Professora Dorinha (União Brasil) foi eleita com 50,42% dos votos. Com 395.408 mil votos, é a senadora mais votada da história do Tocantins e representará o estado pelos próximos oito anos.

“Vou trabalhar de forma incansável, com honestidade e correção para todos os tocantinenses. Um compromisso de honestidade e seriedade para fazer uma política que melhore a vida do tocantinense de verdade. Seguimos juntos, pelo Tocantins”, declarou.

A senadora eleita também parabenizou a vitória de Wanderlei e Laurez. “O nosso governador vem fazendo um grande trabalho e agora seguirá fazendo muito mais pelo nosso Tocantins. Parabéns ao nosso vice-governador Laurez pela vitória, juntos, eles no governo e eu no senado, vamos trabalhar para melhorar a vida do povo do Tocantins”, concluiu.