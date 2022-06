Share on Twitter

Por Wesley Silas

Segundo Eduardo Siqueira Campos tudo aquilo, além do que ele já falou sobre sua desistência da carreira política pode ser considerado Fake News.

“Responda por favor, após ter me ouvido. Não há fato novo e nem mudança no que eu disse. Lamento que ainda façam ‘jornalismo’ com Fake News… Isso sim é lamentável, o fato velho a não ser comemorado”, respondeu.

Nos últimos meses, Eduardo Siqueira Campos tem sido um conselheiro político e suas experiências e leitura do cenário pré-campanha tem contribuído e enriquecido conteúdos jornalístico, como aconteceu recentemente em uma entrevista ao CT.

“Como pareço ter mudado de ideia? Baseada em que? Qual declaração?”.

Para ele o seu momento é de dedicar-se à a sua família e a sua saúde. Momento este também em que ele irá manifestar apoio, apenas como eleitor.

“Tenho convicção nos apoios que darei, mas como eleitor. Não comparecerei sequer a comícios. Não amigo, meu caso é com meus filhos, com meu pai, com a minha saúde”.