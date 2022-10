da redação

O empresário que no ano passado era pré-candidato ao governo do Tocantins pelo PSD, partido comandado pelo senador Irajá, desistiu do projeto após o atual governador Wanderlei Barbosa assumir o cargo. Tabocão declarou apoio para Wanderlei e chegou a ser cotado para ser seu vice, mas Laurez Moreira acabou ficando com a vaga.

Mesmo não disputando nenhum cargo nessas eleições, o empresário afirmou que estaria com o governador eleito. Nesta semana, ele declarou durante entrevista ao repórter Alessandro Pires, da Rádio Nova FM, que está satisfeito com o resultado das eleições e que manteve sua postura de apoiar a candidatura de Barbosa.

“Em maio deste ano o senador Irajá decidiu que não ia apoiar o grupo de Wanderlei, eu falei que ficaria, pois tinha feito compromisso, daí começamos a divergir no partido. Eu continuei apoiando o nosso governador e o Irajá decidiu ser candidato, então eu não o deixei o Irajá e sim ele que nos deixou, pois tínhamos o projeto em apoiar o Wanderlei. Conseguimos vencer as eleições e vamos torcer para que o estado cresça”, disse Edison Tabocão.

Confira a entrevista: