Ao lado do Prefeito Jarbas Ribeiro, acompanhado do seu candidato a vice, Laurez Moreira, e da candidata ao Senado Professora Dorinha, Wanderlei Barbosa demonstrou imensa felicidade com o carinho do povo e a receptividade das lideranças locais, no palanque montado para o evento. Em seu discurso fez questão de enfatizar a Educação, lembrando de sua mãe, Dona Maria Rosa, que era professora, e ressaltou os investimentos que sua gestão tem feito no setor.

“Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de fazer um trabalho pela Educação. Nós reforçamos o orçamento da pasta ano passado para pagarmos os direitos dos nossos professores que há anos estavam represados”, disse o Governador, ressaltando ainda que “O ensino tem que ser de qualidade, mas a escola também deve oferecer um ambiente acolhedor física e psicologicamente para professores e alunos, sem esquecer da importância de uma boa alimentação e transporte digno”, frisou.

Wanderlei reforçou a atenção dada as obras de infraestrutura em todo o Estado e lembrou a população de Araguaçu dos investimentos feitos no município.

“São dois milhões de reais que mandei para Araguaçu, para que o prefeito pudesse fazer algumas obras, mas da mesma forma mandei para Alvorada, Sandolândia, Formoso e outros municípios. Imaginem os senhores, o quanto é importante o agronegócio para nossa economia, a produção de soja, de milho, por isso precisamos de estrada. Eu vou continuar valorizando os servidores públicos, pois é dessa a forma que nós trabalhamos. Esse é meu compromisso com o povo Tocantinense”, destacou o Governador.

Com o pedido de voto de confiança e oportunidade para a população de Araguaçu, Wanderlei garantiu que dará sequência aos projetos que estão em andamento e ainda implantar as novas propostas de Governo.

Sandolândia

Já em Sandolândia, uma grande carreata movimentou a população com a participação de diversos setores econômicos, da juventude e das famílias, que demonstram apoio e carinho ao Governador e apoio à sua reeleição. Mais uma vez Wanderlei Barbosa reforçou seu compromisso em melhorar a Educação e parabenizou o Prefeito Radilson Lima pelos avanços do município em parceria com o Governo do Estado em diversas áreas.

“A Escola Estadual de Sandolândia nós vamos fazer com todos os requisitos para que seja bem utilizada pelos estudantes. Vamos fazer com auditório, da maneira que o povo de Sandolândia merece. Parabenizo o Prefeito Radilson porque vejo o quanto a sua administração avançou e melhorou a vida da população local”, pontuou.

Setor Produtivo

“Nós vamos melhorar o setor produtivo para os plantadores de soja, de milho, de algodão e de arroz. Nós vamos melhorar a economia e a infraestrutura”, finalizou o Governador, pedindo voto para sua candidatura, para seu filho candidato a Deputado Estadual Léo Barbosa (Republicanos), para a candidata ao Senado Professora Dorinha (UB).

Formoso do Araguaia

Na noite de sexta-feira o Governador encerrou compromissos no sul do Estado, com um grandioso Comício da Majoritária em Formoso do Araguaia ocorrido próximo ao lago municipal.

O evento que motivou a população a sair de casa para ouvir as propostas de Wanderlei Barbosa, que se surpreendeu com as manifestações de apoio por parte do povo de Formoso do Araguaia.

Wanderlei citou os projetos de pavimentação já concluídos e se posicionou em defesa dos profissionais contratados para a Saúde e Educação do Estado, necessários para atender as necessidades dos setores e da população.

“Querem que eu demita 16 mil pais de família, querem que eu demita os professores, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, nossas merendeiras e os nossos vigias. Ao invés disso eu vou fazer os concursos públicos para que essas pessoas tenham a chance de se efetivar, pois elas precisam desse emprego, dessa oportunidade. Temos uma carência de 300 técnicos de enfermagem e precisamos de mais policiais militares nas ruas,” explicou o Governador ao complementar citando as obras de pavimentação recuperação da estrada de Formoso a Dueré e demais municípios.

Wanderlei encerrou o comício pedindo de voto para seus candidatos e para sua reeleição “Votem em nossa senadora Professora Dorinha, 444, e em nossa candidatura, digitando o 10 na urna eletrônica no próximo dia 2 de outubro”, concluiu o Governador.