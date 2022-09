Share on Twitter

Durante os percursos, Ataídes recebeu grande apoio popular e destacou confiança em sua eleição ao Senado.

“Hoje, estamos há dez dias de mudar a história do Tocantins. De escolher um senador honesto, competente, trabalhador e homem de fé. Por onde caminhamos, senti o apoio das pessoas, sua aprovação às nossas propostas e ao nosso projeto de fazer um mandato focado nas necessidades do povo”, afirmou.

Ataídes destacou também que construiu nessa eleição uma campanha sólida com apoio de mais de 800 vereadores, deputados estaduais, entre outras muitas lideranças políticas e municipais.

“Nossa campanha está nas ruas de norte a sul do Tocantins. Por onde passamos, têm carros adesivados com o número 900, as pessoas se manifestando favoráveis a nossa candidatura. Falta muito pouco para chegarmos ao Senado Federal”, afirmou.

Agenda 900

Nesta sexta-feira, 22, Ataídes fará grande reunião no Taquari, em Palmas, às 19 horas. O evento acontecerá na Rua NS 8, T 31, CC 03, LT 12.

Já no sábado, 24, o candidato participa da Marcha para Jesus, em Gurupi, que iniciará às 10 horas, no estacionamento do Shopping Araguaia.