Por Redação

Do aeroporto de Araguatins, vários carros saíram acompanhando a ida de Ataídes Oliveira para a Câmara Municipal, onde ocorreu a reunião. “Esta recepção que tive aqui em Araguatins, de apoiadores, lideranças municipais e vereadores e vereadoras da região do Bico do Papagaio só mostra como nossa pré-candidatura ao Senado vem crescendo e sendo bem recebida pela população”, destacou o pré-candidato.

“Tenho sentido que a cada dia que passa nosso grupo se fortalece. As pessoas têm buscado novas alternativas, uma renovação no quadro atual político para solucionar os problemas do Tocantins. Enquanto estive como senador, destinei importantes verbas para as várias regiões do Estado, em especial a do Bico do Papagaio. Foram recursos para asfalto, moradia popular, área da saúde, infraestrutura e várias outras”, complementou Ataídes Oliveira.

Apoio a Ataídes Oliveira

O vereador de Tocantinópolis Davi Wamimen Apinagé, que está há dois anos no cargo como parlamentar, é um dos apoiadores de Ataídes Oliveira que esteve na reunião. “Ele é bem transparente, me identifiquei bastante com a fala dele, e nós como indígenas do Bico do Papagaio, temos sido esquecidos e espero que esse relacionamento com ele possa fortalecer mais. Me sinto honrado de poder vir participar deste encontro e acho que foi muito importante ouvir as propostas que o Ataídes nos apresentou”, disse.

Moisés, que é uma liderança do município de Nazaré, também esteve presente e prestou o seu apoio a pré-candidatura de Ataídes Oliveira. “Pra gente é uma honra muito grande estar neste evento, sentindo-se representado por ele, tendo em vista que o Ataídes é um cidadão íntegro. Nós o acompanhamos desde o seu primeiro mandato como senador, e com fé em Deus, ele retornará àquela Casa”, afirmou.

Edilei Apinagé, que mora na Aldeia São José, no município de Tocantinópolis, é uma liderança indígena e também é um dos apoiadores que esteve presente na Câmara Municipal de Araguatins. “Foi muito bom o discurso dele, gostei bastante, estamos juntos nesta batalha e quero apoiar ele nesta caminhada”, assegurou.

Agenda

Ataídes Oliveira segue cumprindo intensa agenda por todas as regiões do Tocantins. No domingo, 26, ele estará em Gurupi para reunião com apoiadores na Câmara Municipal, às 10 horas. Já na terça-feira, 28, a agenda é em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, na residência do vice-prefeito Joaquim Pereira, às 19h30. Na quinta-feira, 30, o pré-candidato estará em Paraíso (às 10 horas), na sexta-feira, 1º de julho, em Porto Nacional (às 10 horas), e no sábado, 2 de julho, em Araguaína (às 10 horas).