Em seu mandato no Senado, quando assumiu em 2011, Ataídes promoveu uma batalha contra as irregularidades cometidas com o dinheiro público. Por essa postura firme e combativa, Ataídes foi escolhido como titular do Conselho de Ética do Senado e presidiu Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) importantes no Congresso, como a dos Cartões de Crédito, do CARF, e a que investigou irregularidades em contratos entre a empresa JBS e o BNDES, além de ter sido membro titular da CPI da Petrobras.