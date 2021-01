Entidade municipalista promoveu evento com programação educativa sobre as premissas iniciais da gestão municipal

por Redação

Prefeitos e prefeitas das mais diversas regiões do Estado do Tocantins se reuniram em Palmas nesta terça-feira, 19, para o Encontro Tocantinense de Novos Gestores, promovidos pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM). Reunidos no auditório da ATM, os prefeitos foram instruídos por palestrantes convidados pela entidade municipalista para falar sobre diversos temas nos quais os gestores devem se atentar neste início de mandato.

Dentre os temas do evento estavam os desafios dos Municípios neste ano de 2021, Controle Externo, Marco do Saneamento, Regularização Fundiária, Controle Social, Transparência, Convênios, captação de recursos e programas educacionais – assuntos apresentados por palestrantes de diversas instituições e órgãos parceiros convidados pela ATM.

Paraíso do Tocantins

Os prefeitos elogiaram a ATM pela promoção do encontro. “O evento é importante tanto aos eleitos quanto aos reeleitos, pois nos propicia proximidade com as questões que iremos vivenciar nos próximos anos e repassa conhecimento por meio das palestras e da possibilidade de contato direto com outros gestores, que compartilham juntos suas experiências e projetos exitosos”, disse o prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais.

Barra do Ouro

Por sua vez, a prefeita de Barra do Ouro, Nélida Miranda Cavalcante, disse que as palestras apresentaram temas pertinentes para o início do mandato. “Vamos colocar em prática as orientações repassadas para que possamos ter políticas públicas assertivas. Sinto que estou saindo desse evento mais preparada para lidar com as questões diárias da gestão municipal”, disse a prefeita.

Cerca de 80 prefeitos das mais diversas regiões do Tocantins participaram do evento.