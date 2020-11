Mulheres gravam vídeos com criticas a ataques do prefeito Laurez a Josi Nunes

Após reações nas redes sociais e repercussão na mídia estadual e nacional, mulheres gravam vídeos em protesto a fala machista e preconceituoso do prefeito Laurez Moreira, 63 anos, contra Josi Nunes (Pros), tem 58 anos. Falas com frases como “vão para longe de Gurupi e Gurupi não aceita mais este tipo de gente […] Já tá velha” foram ditas no último comício do candidato apoiado por Moreira, Gutierrez Torquato, de 36 anos. Donas de casas, professoras, advogada, uma psicóloga, uma empresária e a deputada Cláudia Lelis estão entre as mulheres indignadas com os ataques.

por Wesley Silas

Após repercussão estadual nos sites e redes sociais dos jornalistas Cleber Toledo, Maju Cotrim, Roberta Tum e Portal Atitude, o comportamento estereotipado de forma depreciativa às mulheres pegou mal e teve repercussão em sites nacionais como o site Metropoles que citou na reportagem que a “fala foi considerada como misógina e preconceituosa”.

Várias mulheres também usaram as redes sociais para criticar a conduta do prefeito. Entre elas a mãe Eva Cristina. “Eu como mãe estou me sentido constrangida, humilhada pelo depoimento do prefeito Laurez Moreira.

A professora e advogada Jakeline também manifestou contra a fala do prefeito. “Estou bastante magoada e impactada com o discurso misógino, preconceituoso e machista que o prefeito desta cidade expressou no palanque”, disse.

A psicóloga Katila considerou protestou contra a forma em que o prefeito se referiu a candidata Josi Nunes. “Eu como mulher fico indignada e revoltada com esta situação”, disse.

A empresária Ana Francisca, 53 anos, se disse impactada com a conduta do prefeito. “Somos guerreiras, trabalhadoras e damos conta de sustentar o nosso patrimônio e nossos filhos”.

Em outro vídeo um jovem protestando a conduta do prefeito. “Eu nasci de uma mulher, ele nasceu de uma mulher e não pode subir em um palanque e dizer que mulher não é capaz disse e mulher não é capaz daquilo. Então, se for da vontade de Deus que a Josi seja prefeita de Gurupi Tocantins, não vai ser ele ou outra pessoa que vai falar que uma mulher não é capaz”, disse.

A missionária Rosa, moradora de São Valério da Natividade disse “indignada e revoltada com a mensagem que o atual prefeito que apoio sua candidatura a deputado em São Valério na campanha de 1992. “Porque ele vem falar com nós mulheres acima de 40 anos não está com nada na política? Eu quero dizer para ele eu sou uma mulher política […] fui candidata a vereadora na cidade de Peixe por duas vezes no partido dele que é o PSB, que hoje é o 40. Porque o Laurez tem que falar isso de nós mulheres?”, disse.

De Palmas, a deputada Cláudia Lelis (PV) também mostrou sua indignação por meio de um vídeo. “Os ataques sofridos pela candidata a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, feito pelo atual gestor são, no mínimo, preconceituosos e machistas. Não podemos mais aceitar este tipo de ofensa e não vamos nos calar diante a esta situação. Quero dizer que velho é este tipo de pensamento, de comportamento e política não se faz desta forma e lugar de mulher é onde ela quiser e bem entender”, disse a deputada.

O prefeito Laurez Moreira (PSDB) é esposo da desembargadora Ângela Prudente, 61 anos. No último comício ocorrido na noite da quinta-feira, 12, em frente a Prefeitura e a Igreja Santo Antônio, Laurez teve a infelicidade de atacar a sua vice Dolores Nunes, 79 anos, e sua filha Josi Nunes, 58 anos, em discurso preconceituoso em um palanque onde estavam mulheres como a deputada Dorinha Seabra, 56 anos, e a ex-primeira-dama Goiaciara Cruz, 66 anos, e a vereadora Marilis Fernandes, 54 anos. Laurez conta ainda com o apoio da senadora Kátia Abreu, 58 anos uma mulher de destaque no cenário nacional da política e na representatividade em entidades do segmento do agronegócio.