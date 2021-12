A Subprocuradora-Geral da República, Lindôra Araújo, emitiu um parecer contra os pedidos da defesa do governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL) para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reavaliasse o processo contra ele. As solicitações incluem a volta de Carlesse ao cargo e não têm prazo para serem julgadas. Mauro Carlesse afirma que o conteúdo apresentado pela acusação prossegue o mesmo, ou seja, sem incluir elementos que provam as ilações iniciais.

da redação

Em relação ao parecer do Ministério Público Federal, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, afirma que o conteúdo apresentado pela acusação prossegue o mesmo, ou seja, sem incluir elementos que provam as ilações iniciais.

“Diferentemente dos documentos incluídos pela defesa de Mauro Carlesse, no ato da apresentação do pedido de reconsideração junto ao Superior Tribunal de Justiça, no último dia 29. Os advogados do governador Mauro Carlesse incluíram nos autos documentos que comprovam a origem lícita dos recursos movimentados em sua conta bancária, assim como de seus familiares, desconstruindo, portanto, as alegações do MPF. O governador Mauro Carlesse prossegue tranquilo e aguarda a decisão do STJ sobre o seu pedido de reconsideração, com o objetivo de seu retorno ao cargo de Governador do Tocantins”, diz a nota.