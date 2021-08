Vítima de Covid19, estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde lutou até no início da noite desta quarta-feira, 18.

Arivan foi eleito nas eleições de 2004/2008/2012 e 2016. Já teve passagem pelo PP e PSB e atualmente estava no Democratas. Foi presidente da Câmara de Caririr por dois biênios.

Atualmente era diretor esportivo do município de Cariri. Deixa esposa, filhos e netos.

O atual presidente da Câmara, professor Ederson Soares, decretou luto por três dias no âmbito do Legislativo Municipal.

“Pedimos a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor e saudade eterna”, disse o presidente em nota de pesar.

O prefeito de Cariri, Júnior Marajó também lamentou a morte de Arivan Alves de Oliveira. “Aos amigos, aos pais, esposa, filhos, netos e demais familiares, nosso abraço e solidariedade nesse momento de dor. Que Deus os console e também receba nosso amigo em paz”, lamentou o prefeito Júnior Marajó.

Nota de Pêsames

☆ 24/04/1972

+ 18/08/2021

Arivan foi também vereador por quatro mandatos e Presidente da Câmara de Vereadores. Trabalhou incansavelmente por melhorias e pelo bem do nosso município.

Amigo de todos, alegre, companheiro, deixa centenas de caririenses consternados pela sua partida tão precoce.

Júnior Marajó

Prefeito de Cariri do Tocantins

Nota de Pesar Câmara Municipal de Cariri

Nota de Pesar

Com muita tristeza a Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, manifesta seu pesar pela morte do ex-vereador e ex-presidente desta Casa de Leis, filho desta cidade, Arivan Alves de Oliveira, ocorrido no início da noite desta quarta-feira, 17 e decreta luto oficial por três dias no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Jovem político, esportista, apaixonado por Cariri, atualmente filiado ao Democratas, foi vereador por quatro mandatos consecutivos, sendo eleito pela primeira vez em 2004 quando disputou as eleições pelo PP, obtendo 113 votos. Em seu segundo mandato, já pelo PSB, foi reeleito em 2008 com 123 votos válidos. Novamente em 2012 ocupou uma cadeira nesta Casa de Lei, com 133 votos também pelo PSB. Em 2016 também pelo PSB foi novamente eleito para mais quatro anos, com 106 votos, encerrando sua passagem pelo Legislativo Municipal, em dezembro do ano passado.

Jovem carismático, dono de uma alegria contagiante, deixa esposa e os filhos: Kaique, Victória, Paulo Ricardo, Luiz Fernando, Mayquele e Ricardo.

Apaixonado pelos amigos e por samba, era flamenguista e sempre estava rodeado de amigos em rodas de conversa e resenha de futebol. Atualmente era diretor esportivo do município de Cariri.

Agradecemos a Deus pelo tempo em que tivemos a felicidade de conviver em sua companhia. A despedida precoce, nos deixa tristes, por saber que este jovem político que deixa seu nome escrito na história política de Cariri, ainda poderia contribuir muito com o desenvolvimento da nossa cidade.

Pedimos a Deus que conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor e saudade eterna.

Professor Ederson Soares

Presidente

Cariri do Tocantins, 17 de agosto de 2021.