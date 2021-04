Relatos de moradores apontam que o jovem prefeito de Sandolândia, Radilson Pereira Lima (PSC), 29 anos, estaria fazendo uma gestão truculenta com perseguições aos seus adversários e não aceitar criticas construtivas da comunidade. Com apenas dois vereadores na oposição, os edis sem ouvir a comunidade aprovaram um PL do Executivo mudando os nomes das Ruas e Avenidas, valorizando nomes de familiares de aliados. “Estão colocando os nomes só de alguns pioneiros da cidade , alguns importantes estão ficando sem a homenagem”, disse um morador da cidade que pediu não divulgar seu nome temendo retaliações.

por Wesley Silas

O Projeto de Lei 296/20201 foi aprovado na Câmara de Vereadores e sancionado em tempo recorde, sem audiência pública para ouvir a opinião dos moradores.

“O correto é fazer uma audiência pública e chamar a população para saber se concorda ou não. Agora, você mora há 20 anos numa rua e eles mudam e colocam um nome que você não gosta. A ruas é dos moradores e vereador não é dono de rua. Ele é empregado do povo e tem que consultar o povo para poder aprovar um projeto deste”, comentou um morador em um aplicativo de troca de mensagens.

Ao aprovar o PL, os vereadores viraram as cosas para os moradores e agiram na contramão do bom senso deixando de seguir exemplos como aconteceu em Recife quando o Conselho de Moradores conseguiu mudar o nome da Avenida Teimosa para Av. Brasília Formosa, assim como aconteceu quando a Prefeitura acatou sugestão do ex-presidente Lula, porém houve resistência do moradores e o bairro passou a ser chamado Padre Jaime.

Perseguição

Outro morador de Sandolândia relatou ao Portal Atitude que o prefeito Radilson Pereira Lima (PSC) administra a pequena cidade sem diálogo com a comunidade e aos críticos e oposicionistas a resposta são supostas perseguições, até mesmo a empresários dificultando renovação de alvarás de funcionamento.

“Em Sandolândia o povo está vivendo quase sobre uma ditadura em que o Prefeito não aceita críticas construtivas da população e nem aceita que reclamem nas redes sociais da cidade. Ele dominou a Câmara de Vereadores da cidade que tem 9 vereadores, destes 07 fazem parte da sua base e aprovam tudo que o prefeito manda para a Casa de Leis. O último foi um projeto que muda alguns endereços da cidade. Pasmem, estão colocando apenas nomes de alguns pioneiros da cidade , alguns importantes, devido a ligação de seus descendentes com seus opositores estão ficando sem a homenagem”, relatou o morador.

O Portal Atitude não conseguiu contato com o prefeito Radilson Pereira Lima até a publicação desta reportagem, mas garante espaço para o direito de resposta.