Por Redação

O requerimento de solicitação da licença, por tempo indeterminado, foi encaminhado para a Mesa Diretora.

O parlamentar justificou seu afastamento, revelando o convite para assumir a Secretaria Extraordinária de Ações Governamentais e Parcerias Público-Privadas do Governo do Tocantins.

Ao apresentar o requerimento de licença, Moisemar Marinho agradeceu o apoio dos parlamentares e a confiança do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) em delegar a missão e reafirmou o seu compromisso com os projetos do Governo.

Na Aleto, Moisemar ocupava a presidência de duas comissões permanentes estratégicas da Casa: a Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Defesa do Consumidor, Administração e Serviços Públicos.