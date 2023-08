Por Redação

Mais de 1,5 mil gestores municipais já confirmaram presença no evento que acontece a partir das 9 horas, na sede da CNM, seguindo para o Congresso Nacional no período da tarde e no decorrer do dia 16. A sua participação pode ser confirmada no site da CNM.

A grande mobilização foi definida após reunião do Conselho Político da entidade em julho. Além da Reforma Tributária, os gestores estarão mobilizados pelo avanço da pauta prioritária dos Municípios. A proposta da CNM é promover reuniões de bancadas dos gestores municipais com senadores para apresentar as premissas do movimento municipalista na Reforma Tributária e apontar as mudanças que precisam ser feitas no texto durante as discussões na Casa.

Para Ziulkoski, o momento é de acompanhar de perto cada passo, da mesma forma como foi feito enquanto a proposta tramitava na Câmara. Ele destacou que o trabalho deverá ser intenso nos próximos meses.

“Como o Senado vai se comportar, como vai fazer ou não, tudo o que está impondo, vamos ter que acompanhar muito de perto. Nós temos que trabalhar unidos, fazer um trabalho unificado, como foi na Câmara. Nada melhor do que uma Assembleia de Municípios. Ouvir os Municípios, fazer uma simulação concreta de que cenários temos”, finalizou.

Reforma Tributária

A Reforma Tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados no início do mês de julho, após longos anos de espera.

Da Agência CNM de Notícias