Por Redação

Na tarde desta quarta-feira (16), o Deputado Federal, Carlos Henrique Gaguim, esteve com o Ministro Onyx Lorenzoni (PL) em Brasília.

A vinda de Lorenzoni acontece após a notícia que o senador e líder do governo no Congresso Nacional, Eduardo Gomes (MDB/TO) estaria deixando o MDB “para se filiar ao PL para reforçar o palanque do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Tocantins”, conforme informou o jornal Opção na semana passada.

Segundo a assessoria de Gaguim os dois conversaram sobre política, projetos, eleições e principalmente sobre sua vinda ao Tocantins, que acontecerá dia 24 de fevereiro.

“O Ministro Onyx Lorenzoni estará no auditório da ATM em Palmas nesta data dia às 8h:30h”, informou.

Onyx Lorenzoni

Onyx Dornelles Lorenzoni, é um político, médico veterinário e empresário brasileiro filiado ao Partido Liberal (PL) e atual ministro do Trabalho e Previdência do Brasil. Exerce o quinto mandato de deputado federal pelo Rio Grande do Sul, estando atualmente licenciado do cargo.

Foi ministro de Estado Extraordinário, nomeado por Michel Temer para coordenar a equipe de transição para o governo de Jair Bolsonaro, no qual foi ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Cidadania e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência.