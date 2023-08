Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

O primeiro compromisso será em Palmas, onde o ministro e o governador Wanderlei Barbosa vão lançar oficialmente o Programa Minha Casa Minha Vida no Tocantins. A cerimônia de lançamento ocorrerá às 10 horas, no auditório do Palácio Araguaia José Wilson Siqueira Campos.

Além do governador e do ministro, o evento contará com a presença de prefeitos, deputados federais e estaduais e secretários de Estado, entre outras autoridades.

O ministro Jader Filho também marcará presença em um seminário que será realizado em Araguaína (TO) para debater temas sobre mobilidade, habitação e desenvolvimento. O evento ocorrerá no Ginásio Pedro Quaresma.