Foi realizado nesta terça-feira, 20 de julho, o pagamento de R$ 4.775.000,00 referentes a compra de 36 tratores para o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins). A aquisição dos tratores foi realizada com recursos do Ministério da Agricultura, direcionados por emendas parlamentares do senador Eduardo Gomes e do deputado federal do Carlos Gaguim.

De acordo com o deputado Carlos Gaguim a conquista e o pagamento desses recursos faz parte de um trabalho forte em prol do Tocantins que ele e o senador Eduardo Gomes tem desenvolvido.