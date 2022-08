Por Redação.

“Sou uma pessoa muito leal e transparente. Desde o início, me coloquei como pré-candidato a governador e venho trabalhando duro para me viabilizar. Conquistei importantes apoios graças ao meu trabalho e à credibilidade que construí ao longo da minha história. Sou um homem de palavra e é assim que vou continuar por toda a minha vida”, ressalta Damaso.

O pré-candidato destaca ainda que, graças à sua postura, conquistou o respeito de importantes lideranças do Estado e da população, e vai honrar os compromissos firmados durante a pré-campanha, como sempre fez em toda a sua trajetória política.

“Firmei um compromisso com meus aliados, minha família, meus filhos e com as pessoas que acreditam em mim, na minha experiência e capacidade de gestão. Prometi que vou lutar para vencer essas eleições para dar mais qualidade de vida à nossa gente, e construir um Tocantins moderno, industrializado e respeitado. Esse é o meu propósito, é o que me move. Só Deus para me tirar dessa disputa! Minha palavra vale muito e vou honrá-la, sempre”, frisou Damaso.