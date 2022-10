Share on Twitter

A primeira-dama do país, Michelle Bolsonaro, e a senadora eleita pelo Distrito Federal, Damares Alves, estarão em Palmas (TO) nesta quarta-feira (12). O encontro está previsto para acontecer às 13h30, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

Damares e Michelle integram o núcleo de mulheres, criado pela campanha de Bolsonaro para tentar conquistar votos do eleitorado feminino.

“Em todos os lugares, vamos reunir mulheres cristãs, não cristãs, mulheres do agro, empreendedoras e as lideranças políticas locais. O movimento é organizado por Mulheres com Bolsonaro, mas, claro, toda liderança, homens, crianças e jovens, estará junto”, comentou a senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF).