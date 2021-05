A vereadora Marilis Fernandes (Progressista) entrou em rota de colisão com o ex-vereador e atual presidente da AMTT, Sargento Jenilson (PRTB), após ela afirmar em grupos do whatsapp que o afastamento do vereador da Coordenação Força Tarefa de Fiscalização Covid-19 teria sido em decorrência de uma suposta não fiscalização da festa de aniversário do filho do vice-prefeito, Glaydson Nato. “Lembrando que a Chácara na Semana anterior que estava com mais de 500 pessoas aglomerada é de propriedade da sua servidora de Gabiente Renata Junqueira”, rebateu Jenilson.

por Wesley Silas

O presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson, sua saída da Coordenação Força Tarefa de Fiscalização Covid-19 não teve motivação política, como afirmou a vereadora e líder da oposição na Câmara de Vereadores, vereadora Marílis Fernandes.

“Trabalhar na força tarefa vinculado ao prazo e tinha o compromisso com a prefeita no período de três meses para ajudar a conter esta contaminação em nossa cidade e minha missão foi cumprida. A partir de junho tenho que me dedicar a situações pontuais relacionadas ao trânsito, ao transporte e à segurança patrimonial da cidade como um todo naquilo que a gente propõe ajudar”, disse Jenilson.

A falta de Jenilson foi uma resposta a postagem da vereador Marilis Fernandes em um grupo de whatasapp em Gurupi, conformo mostra a imagem abaixo.

Chumbo trocado

Segundo Jenilson, a vereadora Marilis Fernandes faz denúncia e passa panos quentes nas aglomerações provocada por sua servidora na Câmara Municipal na Estância LCM (Chácara Colorin) no dia 22 de maio.

“Lembrando que a Estância LCM (Chácara da Colorin) na Semana anterior que estava com mais de 500 pessoas aglomerada é de propriedade da sua servidora de Gabiente Renata Junqueira. E que o filho da mesma era o organizador do evento”, disparou Jenilson.