por Redação

Organizados pelos Cartórios Eleitorais, os eventos contaram com a participação dos promotores eleitorais, de partidos políticos, das federações de partidos, das coligações e da Ordem dos Advogados do Brasil. Também foram convidados as entidades fiscalizadoras, a imprensa e os cidadãos.

Durante a cerimônia, os promotores eleitorais acompanharam o processo de gravação das mídias nas urnas eletrônicas, fiscalizaram a inserção de dados dos eleitores e dos nomes e números dos candidatos.

Por fim, vistoriaram a lacração dos equipamentos, com identificação da zona eleitoral, município, local e seção a que se destinam.

Compõem o Ministério Público Eleitoral 33 promotores de Justiça, que cumulam com o cargo de promotor eleitoral. Entre suas atribuições estão fiscalizar o cumprimento da lei, acompanhar ações administrativas e ingressar com ações judiciais.

Transmissão ao vivo

Na 9ª Zona Eleitoral Tocantinópolis, as cerimônias públicas foram transmitidas, ao vivo, pelo facebook do Fórum Eleitoral de Tocantinópolis, dando mais transparência ao processo eleitoral.

Na ocasião, o MPTO, representado pelo promotor eleitoral Saulo Vinhal, selecionou urnas de forma aleatória para testagem. Todos os votos apresentados, inclusive os brancos e nulos, foram reproduzidos com exatidão no boletim da urna.

“Não há absolutamente nenhum indicativo de fraude nas etapas de preparação das urnas, armazenagem eletrônica de votos e emissão de boletim”, ressaltou Saulo Vinhal.

Para conferir como ocorreram os eventos da 9ª Zona Eleitoral Tocantinópolis, basta clicar aqui. (Shara Alves de Oliveira/MPTO)