por Redação

Dedetização surpresa nesta sexta-feira, 1º de outubro, na sede do TJ-TO (Tribunal de Justiça do Tocantins) e anexos, bem como no Fórum de Palmas e em várias outras comarcas, encerrando de forma antecipada o expediente na véspera de um feriadão. Isso em um momento em que há falhas e falta de padronização do Balcão Virtual, instrumento eletrônico criado unicamente pelo Judiciário, sem qualquer discussão com a OAB/TO, para o atendimento dos advogados e advogadas, e um sistema e-proc que desde a atualização para plataforma nacional em 2020 não vem funcionando a contento.

Esse é o quadro negativo enfrentado pela advocacia tocantinense, somada a quase uma inércia total por parte da OAB-TO (Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins) que pouco tem feito para mudar a situação. O principal motivo da paralisia da instituição representativa da classe, conforme o movimento Vozes da Advocacia, se dá pela falta absoluta de credibilidade do atual presidente da OAB-TO, Gedeon Pitaluga.

O movimento, que respalda a pré-candidatura de Ester Nogueira a presidente da OAB-TO, conta com centenas de advogados e advogadas, bem como vários profissionais em início de carreira.

Nesta semana, o movimento, que é de oposição a atual gestão, promoveu uma live no seu canal no Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Zqs8D8jdo9w) com o ex-presidente da OAB-TO Walter Ohofugi Junior, com o advogado eleitoralista e ex-conselheiro estadual da instituição, Juvenal Klayber, do ex-presidente da OAB em Gurupi, Albery César Silva, e do ex-procurador de Prerrogativas da Ordem e ex-presidente da Caato (Caixa de Assistência ao Advogado do Tocantins), Marcelo Cordeiro.

Todos, juntos com Ester, foram unânimes em ressaltar o problema de credibilidade do atual presidente da OAB. Para Ester, a falta de representatividade institucional tem trazido sérios prejuízos. “Estamos vivendo momentos de séria instabilidade no e-proc, chegamos a um momento de não poder deixar recurso para última hora, senão corremos risco de perder o prazo”, lamentou Ester, ao destacar outros problemas graves da classe como as reclamações contra o Balcão Virtual e a unificação da Vara de Execuções e Cumprimentos de Sentença.

As falas dos demais participantes seguiram a mesma linha, com todos destacando que os problemas pessoais do presidente da Ordem enfraquecem muito a instituição.

Condenado por estelionato na Justiça Federal local e alvo de busca e apreensão expedida pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça), Gedeon Pitaluga não se afastou do cargo para se defender nos processos. Os participantes da live ressaltaram que todas as pessoas têm direito a uma ampla defesa, mas sem usar a entidade como blindagem.

Além desta live, outras duas já foram promovidas pelo movimento, uma com jovens advogados e outra só com advogadas.

Os programas completos podem ser acessados nestes endereços: .

https://www.youtube.com/channel/UC27I2VLrFf9pYZ3mOAEuVSA