Por Redação

Com a confirmação, Freire Júnior já será apresentado à militância e aos convencionais do PL e do Podemos, na convenção dos dois partidos também nesta sexta-feira, 5 de agosto, no Espaço Cultura José Gomes Sobrinho.

Membro histórico do MDB, Freire Júnior é filho do ex-deputado federal constituinte José Freire, um dos líderes da luta pela criação do Tocantins. Freie Júnior se elegeu deputado federal quatro vezes, além de ter assumido o posto mais outras duas vezes na condição de suplente.

Pecuarista, com propriedade no Sudeste do Estado, Freire Júnior é formado em economia e também foi deputado estadual, trabalhou como diretor de crédito rural e vice-presidente de banco público em Goiás no início dos anos 1980 e, mais recentemente, chegou a ser presidente da Agência de Fomento.