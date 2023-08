Share on Twitter

da redação

Fazem parte ainda da sigla, o ex-secretário municipal da Saúde Francisco Carlos de Almeida Lemes como vice. O MDB ainda tem um histórico membro como presidente de honra, o ex-prefeito Domingos Pereira; e outro como delegado à convenção estadual, o ex-deputado Udson Bandeira.

“Será na próxima sexta-feira, às 19h horas, na Avenida Rio Formoso, no escritório de advocacia. Participe com a gente e venha fazer parte da reconstrução de Formoso do Araguaia, se filiando ao partido que construiu nossa cidade, e a fez forte e respeitada”, disse Ronison.