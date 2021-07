Share on Twitter

Durante discurso de ambos, o que não faltou foram indiretas. O evento de aniversário da histórica Porto Nacional, realizado nesta manhã (13) contou com a presença do Ministro do Turismo, Gilson Machado.

por Régis Caio

Adversários políticos, o governador Mauro Carlesse e o deputado federal Vicentinho Júnior estiveram juntos no mesmo palanque durante a abertura das festividades de aniversário de Porto Nacional, que completa hoje 283 anos de história.

Ambos aproveitaram a situação para fazer críticas. Em seu pronunciamento, Vicentinho elogiou bastante o governo federal que vem ajudando o município portuense. “Porto merece ser atendido pelo governo estadual. Agradecemos ao presidente Bolsonaro pelas obras que tem feito na nossa cidade. Em 2019 nosso presidente deu aval para a federalização da BR-010 e até hoje aguardamos este sonho que ligará a cidade até Silvanópolis e Natividade, falta o governo estadual colaborar e espero que atenda”, disse em tom de deboche.

Adversários não trazem nada para o estado

Já o governador Mauro Carlesse desabafou ao afirmar que os oposicionistas ao seu governo não contribuem com o desenvolvimento do estado. “É a política brasileira. Os adversários não trazem nada e ainda acusam sem provas e aqui no Tocantins temos uma oposição que só sabe fazer críticas sem fundamento”, declarou.

Carlesse comentou ainda sobre a PEC dos pioneiros, promulgada no Congresso Nacional no início desta semana. Segundo ele, a PEC por muitos anos foi brigada na justiça e nenhum governo resolveu e falou das dificuldades que o estado passará com a promulgação da mesma.

“O nosso Igeprev quebra, os investimentos que iria para os municípios serão comprometidos. Teremos uma dívida de bilhões e eles (deputados e senadores) entenderam que é bom para o estado, vai entender”, desabafou.