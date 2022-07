por Redação

O ex-governador e pré-candidato ao Senado pelo Agir Tocantins (AGIR-TO), Mauro Carlesse, chega nesta sexta-feira, 22, ao Bico do Papagaio para uma extensa agenda de entrevistas, visitas e participar do grande evento de filiações e composição de comissões executivas do AGIR-TO na região, que ocorre no sábado, 23, às 19h00 em Axixá.

O primeiro compromisso de Carlesse nesta sexta-feira será a entrevista à Rádio Terra FM 100,3 que é sediada em Imperatriz (MA) e tem amplo alcance nos municípios do Bico do Papagaio. Após a visita a Imperatriz, o pré-candidato ao Senado segue para Araguatins (TO), para conceder entrevista à Rádio TOP FM, 105,7 a partir das 18h00.

No sábado, Mauro Carlesse segue para o município de Augustinópolis, onde concede entrevista à Rádio Gazeta, 96,1 a partir das 10h00. Em seguida, Carlesse retoma a agenda de visitas e segue posteriormente para Axixá do Tocantins, para participar do evento de filiações e composição de comissões executivas do AGIR-TO.

O evento em Axixá será realizado a partir das 19h00, na Chácara do Del, onde Carlesse será apresentado à população do Bico do Papagaio como pré-candidato ao Senado pelo AGIR-TO, mesma ocasião em que o partido vai recepcionar novos filiados e apresentar pré-candidatos, além de definir sua diretoria executiva.