Na noite desta sexta-feira, 01, o pré-candidato a deputado estadual, Dr. Maurício Nauar, se filiou ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), em evento realizado em Gurupi.

A solenidade de filiação foi bastante prestigiada por amigos, lideranças políticas e comunidade em geral, mostrando o prestígio que o pré-candidato Dr. Maurício Nauar tem em Gurupi e na região Sul do Estado.

Dr. Maurício se mostrou entusiasmado com o evento de sua filiação. “O evento foi maravilhoso, a população compareceu, os amigos, as pessoas que estão junto conosco neste projeto, que vão multiplicar meu nome para o resto do Estado do Tocantins. Esse evento mostrou que a população está apoiando meu nome como pré-candidato”, disse.

O presidente do PDT Tocantins e ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, destacou a confiança que tem no pré-candidato Dr. Maurício Nauar. “É uma pessoa séria, que respeito muito, um amigo leal, companheiro, que sempre tem demonstrado que faz política por vocação, que conhece todo o Estado do Tocantins, principalmente a região Sul e a cidade de Gurupi. Não tenho dúvidas que será um grande parlamentar lá na Assembleia Legislativa, vamos trabalhar para que ele esteja lá”, enfatizou Laurez.