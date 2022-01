Matéria do jornal O Estado de S.Paulo dessa terça-feira, 18, aponta o senador Eduardo Gomes (MDB) e o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas (Podemos) como os dois pré-candidatos a governador do Tocantins com apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). O impresso ainda traz que o ex-deputado Paulo Mourão (PT) é o pré-candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

da redação

O Estadão disse que o levantamento feito com dirigentes de partidos e mostra que Lula já tem palanques negociados em 18 dos 27 Estados e Bolsonaro em até agora 14.