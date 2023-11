Marketeiro João Neto lança inovador sistema de Franquia de Marketing Político Eleitoral para cargos majoritários

Por Redação

Com mais de 35 anos de experiência e um histórico impressionante de campanhas vitoriosas, o marketeiro João Neto, estará lançando a primeira franquia de marketing político do Brasil, o Núcleo Central. O evento será uma oportunidade única para candidatos, assessores, profissionais de comunicação, estudantes e agências publicitárias de todo o Brasil.

O Núcleo Central conta com uma equipe de profissionais com vasta experiência em campanhas eleitorais de sucesso e oferece expertise em tecnologia, organização, gestão e estratégia para campanhas eleitorais nos cargos majoritários, incluindo prefeito, governador e senador.

A equipe do Núcleo Central é liderada por João Aguiar Neto, um renomado profissional com uma sólida formação em administração, sociologia e marketing político. Autor de seis obras relacionadas à política, Aguiar é o criador do método “Netural” de envolvimento social, palestrante da ABRACAM, professor, consultor e empreendedor social. Além disso, ele ocupou cargos de destaque, incluindo cinco vezes secretário de Estado de comunicação e políticas estratégicas e diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa do Tocantins.

O inovador sistema de franquia do Núcleo Central é baseado em experiências no interior do Brasil, descritas no livro “Tupiniquim – Marketing Político para o Interior do Brasil”, de autoria de João Aguiar. Agora, a equipe está pronta para fazer história em todo o interior do País, oferecendo suas vastas habilidades em marketing político.

O público-alvo deste projeto inovador inclui qualquer empresa ou pessoa envolvida no processo político, desde assessores a profissionais de comunicação. O Núcleo Central oferece pacotes projetados para preencher 30 municípios por quota, incluindo pesquisa qualitativa, uma pesquisa com alto custo, mas que no projeto se consegue contemplar com custo acessível. Este formato de franquia representa a oportunidade de atuar em 30 campanhas eleitorais em municípios diferentes.

No desenvolvimento deste projeto, foram minuciosamente levantados todos os custos de uma campanha profissional, as necessidades técnicas e profissionais, bem como as ferramentas de marketing e a expertise que uma grande campanha política oferece. Isso garante que os franqueados tenham acesso a recursos essenciais para conduzir campanhas eleitorais de sucesso como agência, produtoras, social media, fotografia, consultoria de marketing político e pesquisas qualitativa e quantitativa.

O Núcleo Central está entusiasmado em trazer inovação ao mundo do marketing político e está comprometido em ajudar candidatos e suas equipes a alcançar resultados excepcionais nas eleições.

Para obter mais informações sobre o Núcleo Central e suas franquias de Marketing Político Eleitoral, visite o site oficial www.franquiamarketingpolitico.com.br ou entre em contato através do email: [email protected].