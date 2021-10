Share on Twitter

Share on Facebook

A Convenção de Madureira escolheu os nomes do vereador de Araguaína, Marcos Duarte e do vereador de Palmas, Filipe Martins como pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal nas eleições de 2022. O anúncio das pré-candidaturas aconteceu durante a 33ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção (CONEMAD-TO), em Palmas. O que chamou a atenção foi o nome do atual deputado federal Eli Borges (SD) que representa a igreja não ter sido escolhido.

da redação

A convenção contou com a participação de membros da Assembleia de Deus – Madureira de todos os 139 municípios do Tocantins.

Marcos Duarte está em seu primeiro mandato como vereador de Araguaína, já Filipe Martins é suplente de deputado estadual, está em seu 2º mandato como vereador de Palmas.

Para Marcos Duarte, o lançamento de sua pré-candidatura representa um marco. “Fui eleito vereador de Araguaína com o compromisso de defender o povo e estou fazendo isso. Agora vamos percorrer todas as regiões do Tocantins mostrando nosso projeto para um Tocantins melhor e de oportunidades. Continuarei firme defendendo os valores cristãos e da família, e também contra a ideologia de gênero”, frisou.

Filipe Martins também destaca sua expectativa na pré-candidatura. “A missão agora será muito maior. Estaremos firmes nesse propósito”, disse Filipe.

“São duas grandes pessoas que a Assembleia de Deus – Madureira apresenta para a sociedade tocantinense. Marcos e Filipe vão honrar o povo do Tocantins”, comentou o pastor Amarildo Martins, presidente da Assembleia de Deus no Tocantins e Maranhão.

A Assembleia de Deus – Madureira é a maior entidade evangélica do Tocantins, estando presente nos 139 municípios do Estado e conta com mais de 60 mil membros.